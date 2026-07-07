Владимир Зеленский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже начал с ним спорить по поводу согласованного заранее совместного заявления. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Зеленского проходила 9 декабря 2019 года в рамках саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Песков напомнил, что тогда обсуждались Минские соглашения, и за одним столом собрались лидеры четырех стран.

«Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» И это был мой первый опыт. Это был первый опыт, довольно яркий пример», — рассказал представитель Кремля.