Международное право и общие принципы сегодня ежедневно проходят испытания в самых уязвимых сферах нашей безопасности. Киберсреда уже стоит в авангарде этих сфер. Если безопасность на пространстве ОБСЕ строится на основанном на правилах порядке, то этот принцип должен в равной степени распространяться и на цифровую инфраструктуру, обеспечивающую экономическую, социальную и институциональную устойчивость наших государств.

Долгие годы концепция безопасности связывалась с защитой физических границ. Сегодня же существует новая граница, которую государства должны защищать, — цифровая граница.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева в рамках общих дебатов на тему «Международное право и общие принципы: основа для безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ» в ходе 33-й Ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает «Азертадж».

По ее словам, сегодня всего одна кибератака, без единого выстрела, может парализовать работу жизненно важных служб, нарушить экономическую стабильность и подорвать доверие общества к государственным институтам. По этой причине кибербезопасность — это уже не технический вопрос, а неотъемлемая составляющая национальной безопасности, государственного суверенитета и стратегической устойчивости. Главный вопрос на пространстве ОБСЕ уже заключается не в том, произойдут ли кибератаки. Основной вопрос в том, достаточно ли наши государственные институты устойчивы, гибки и готовы к этим вызовам.

Депутат отметила, что для Азербайджана кибербезопасность является одним из важных направлений последовательной государственной политики по укреплению цифрового суверенитета и повышению национальной устойчивости. Реализуемый стратегический подход исходит из того, что в современном мире государства конкурируют не только за природные ресурсы и рынки, но и за превосходство в области технологий, данных и искусственного интеллекта.

«Именно как результат этого видения, в План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы включено 58 инициатив, направленных на укрепление кибербезопасности и защиту критической информационной инфраструктуры. Эта институциональная база была еще более усилена благодаря новосозданному Национальному агентству кибербезопасности. Объединяя под единой моделью управления Центр операций по безопасности, Центр реагирования на инциденты и Центр цифровой экспертизы, Агентство поднимает возможности государства в сфере киберобороны на качественно новый уровень. Однако опыт Азербайджана демонстрирует и более фундаментальную истину: ни одно государство, независимо от его возможностей, не может обеспечить безопасность киберпространства в одиночку. Устойчивость, которую мы выстраиваем на национальном уровне, дает долгосрочный результат только тогда, когда она дополняется принципами международного сотрудничества, взаимного доверия и ответственного поведения», — подчеркнула С.Фаталиева.