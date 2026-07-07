Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

«Дания не тратит деньги на то, чтобы по‑настоящему помогать Гренландии, но она является важной частью для Соединенных Штатов. Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», — сказал Трамп, сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что остров окружен российскими и китайскими кораблями. По словам Трампа, вопрос Гренландии повредил его отношения с НАТО, «потому что Гренландия не помогает Дании».

Заявление Трампа прозвучало на полях саммита лидеров НАТО в Турции.