Закупка Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, так как я думаю, что у Турции есть агрессивные намерения», — сказал он в эфире телеканала CNN в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее 7 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС республики. В первую очередь Израиль опасается перспективы возвращения Турции в программу истребителей пятого поколения F-35, из которой Анкара была исключена в 2019 году из-за покупки российских систем ПВО С-400.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает различные варианты продажи F-35 Анкаре.