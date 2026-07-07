Действия европейских стран и США, поставляющих Киеву оружие, направляющих военных советников и передающих данные спутниковой разведки, являются прямым участием в войне с Россией. Об этом в интервью журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они поставляют оружие, они снабжают киевские власти боеприпасами. Они предоставляют киевским властям своих военных советников. Они снабжают киевские власти результатами спутникового наблюдения. Они фактически отдают свои спутники в полное распоряжение киевских властей. Они осуществляют наведение вооружений, украинских вооружений, с помощью своих спутников. Они используют свой искусственный интеллект, ИИ, чтобы содействовать военным действиям киевских властей. Если это не прямое участие, то что это?» — сказал Песков.

Он подчеркнул, что из-за этого конфликт перестал быть специальной военной операцией: «С одной стороны Россия, а с другой — киевские власти плюс ряд европейских стран. И плюс Соединенные Штаты, которые поставляют миллионы тонн оружия Украине. Что это? Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война».

По его словам, европейские страны до сих пор считают, что могут нанести России стратегическое поражение, и это является величайшей ошибкой в истории.

«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что европейские страны должны следовать четырем простым советам, чтобы эскалация отношений с Россией остановилась.

«Все довольно просто. Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы. Во-вторых, нужно прислушиваться к озабоченностям России. В-третьих, если вы игнорируете озабоченности России, у вас будут проблемы. В четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она открыта, гибка и готова [к нему]. Вот так просто», — отметил Песков.