Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

«Да, у нас периодически случались разногласия. Он президент США и делает то, что хорошо для Соединенных Штатов. Я являюсь премьер-министром Израиля и делаю то, что важно и хорошо для Израиля», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Вместе с тем, по словам Нетаньяху, в большинстве случаев интересы Израиля и США совпадают.

«По крупным вопросам мы сходимся во мнении, время от времени этого не получается, однако мы являемся настоящими союзниками», — добавил он.