Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта и считает такой сценарий предпочтительным.

По его словам, переход к мирному процессу возможен в случае, если украинские власти проявят готовность к диалогу и примут необходимые для урегулирования решения.

Песков также сообщил, что Россия продолжает рабочие контакты с США и рассчитывает на успех их усилий, направленных на поиск мирного решения.

Также в Кремле сообщили, что будут внимательно следить за решениями и заявлениями, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре.