Лидер движения «Священная борьба», архиепископ Баграт Галстанян, подал иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потребовав опровергнуть заявление, которое, по его мнению, порочит его честь и достоинство.

Поводом стали слова премьера от 11 июня, когда Пашинян заявил, что партия «Гражданский договор» получила «100% органических голосов», а остальные политические силы — «100% голосов за взятку», добавив, что «без денег за них никто бы не голосовал».

Галстанян также требует символическую компенсацию в размере 49,7 драма — по аналогии с процентом голосов, который, согласно официальным итогам парламентских выборов 2026 года, получил «Гражданский договор».