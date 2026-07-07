Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что самой сложной частью подготовки саммита НАТО в Анкаре было убедить президента США Дональда Трампа принять в нем участие.

Об этом глава турецкой дипломатии сказал, выступая на мероприятии «Европейская безопасность после Анкарского саммита: укрепление сотрудничества между союзниками НАТО в Европе».

По словам Фидана, эту задачу удалось выполнить, после чего «самый сложный этап был пройден».

Министр отметил, что, несмотря на существующие разногласия между США и Европой, они не перерастут в неконтролируемый кризис в ходе саммита НАТО и могут быть урегулированы. Он подчеркнул, что участие Дональда Трампа имеет важное значение для управления этими разногласиями.

Фидан также заявил, что НАТО должно сосредоточиться на наращивании стратегического потенциала и перейти от реагирования на текущие угрозы к формированию долгосрочной и комплексной концепции безопасности.

Глава МИД Турции подчеркнул, что европейская безопасность не должна ограничиваться рамками Европейского союза, отметив центральную роль Турции в этой системе. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, одновременно считая необходимым сохранять открытыми дипломатические каналы связи с Россией в интересах европейской безопасности.

Кроме того, Фидан заявил, что укрепление оборонного потенциала Европы требует участия не только стран ЕС, но и таких государств, как Турция и Великобритания, обладающих развитой оборонной промышленностью. Он также призвал европейские страны воспринимать призывы США к более справедливому распределению оборонных расходов не как давление, а как необходимость взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.