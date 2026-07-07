В июле и августе визовые центры Словакии в России не будут принимать заявления на получение шенгенских виз. Об этом сообщил визовый центр BLS International, ссылаясь на информацию из посольства Словакии.

Подать документы на визу можно только с целью занятия спортом. Также продолжится прием заявлений на национальные визы с целью учебы, воссоединения семьи и специальной работы.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что «сильного ажиотажа» вокруг словацких виз на рынке нет, а Словакия «исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов».