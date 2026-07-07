Лондонский метрополитен продолжает испытывать серьезные проблемы с охлаждением поездов на фоне аномальной жары. Несмотря на многолетние обещания модернизации, пассажирам большинства глубоких линий, вероятно, придется ждать появления кондиционеров еще многие годы из-за технических трудностей и отсутствия необходимого финансирования, пишет Financial Times.

Отметим, что на этой неделе Великобританию накрыла третья волна жары с начала года. Температура воздуха в Лондоне может достигнуть 34 °C, а в июне на Центральной и других глубоких линиях метро температура внутри станций и поездов приближалась к 40 °C.

В настоящее время кондиционерами оборудованы около 190 поездов, однако они курсируют только по неглубоким линиям, включая Дистрикт и Серкл. При этом около 60% сети составляют глубокие линии, где системы охлаждения до сих пор отсутствуют. Линия Элизабет, открытая в 2022 году и не входящая в сеть лондонского метро, также обслуживается современными поездами с кондиционерами.

Первые поезда с кондиционерами для глубокой линии должны выйти на маршрут Пикадилли до конца года. Однако их запуск уже откладывался из-за технических неисправностей, выявленных во время испытаний.

Транспортная служба Лондона также планирует обновить подвижной состав на линиях Бейкерлоо, Центральной и Ватерлоо — Сити, однако финансирование этих проектов пока не одобрено. Для линий Норзерн, Джубили и Виктория сроки модернизации вовсе не определены, поэтому пассажирам этих направлений, вероятно, придется мириться с экстремальной жарой еще не один год.