Проливные дожди вызвали масштабные проблемы в Нью-Йорке, сильнее всего пострадали районы Бруклин и Куинс.

Как сообщают СМИ, мощные ливни привели к подтоплению улиц, нарушению движения транспорта и поваленным деревьям. Городские службы продолжают устранять последствия стихии.

В Бруклине из-за сильных осадков затоплены дороги, что привело к перебоям в движении. В Куинсе шторм повалил десятки деревьев. Несмотря на то, что большинство жителей района избежали серьезного подтопления, им приходится расчищать завалы и устранять последствия непогоды.