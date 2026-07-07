Жители удаленных районов американского штата Аляска столкнулись с одними из самых высоких цен на топливо в США после войны с Ираном. В некоторых населенных пунктах стоимость бензина достигла почти 10 долларов за галлон (около 2,64 доллара за литр), пишет The Wall Street Journal.

Наиболее остро ситуация ощущается в труднодоступных поселках, не имеющих автомобильного сообщения с остальной частью штата. Топливо туда доставляется баржами только в летний период, когда освобождаются водные пути. Стоимость топлива фиксируется после последней поставки и остается неизменной до следующего сезона.

Из-за резкого роста мировых цен на нефть во время конфликта с Ираном многим общинам пришлось закупать бензин, дизельное топливо и мазут по значительно более высоким ценам. Даже если ситуация на мировом рынке нормализуется, жители этих районов продолжат платить по старым, более дорогим тарифам до следующей доставки.

Губернатор Аляски Майк Данливи предупредил, что предстоящие осень и зима могут стать тяжелыми для жителей отдаленных районов из-за высоких расходов на отопление и электроэнергию.

Парадокс ситуации заключается в том, что Аляска является одним из крупнейших нефтедобывающих штатов США. Однако большая часть добываемой нефти экспортируется, а доставка топлива в изолированные населенные пункты остается крайне дорогой. По словам экспертов, в некоторых случаях дешевле привезти топливо из-за рубежа, чем доставить его с нефтеперерабатывающих заводов самой Аляски.

В городе Диллингем бензин и печное топливо уже продаются примерно по 9 долларов за галлон, а в некоторых деревнях цена достигает 10 долларов за галлон. Местные власти заявляют, что будут вынуждены сокращать расходы бюджета, чтобы компенсировать рост затрат на отопление муниципальных зданий и содержание транспорта.

На фоне энергетического кризиса администрация президента США Дональда Трампа продолжает продвигать расширение нефтегазовой добычи на Аляске. В Белом доме заявляют, что увеличение добычи и развитие инфраструктуры должны в перспективе снизить стоимость энергии и создать новые рабочие места. Одновременно крупнейшие нефтегазовые компании, включая ConocoPhillips, Repsol, ExxonMobil и Shell, наращивают инвестиции в новые проекты в штате.

Рост цен на топливо уже становится одной из ключевых тем предстоящей кампании по выборам в Сенат США в Аляске, где энергетическая политика федеральных властей вызывает все больше споров среди жителей.