Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны развернется «в небе», а ее исход определят воздушные возможности сторон.

По его словам, украинским силам удалось остановить российское продвижение на земле и вытеснить российский флот из Черного моря. «Победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее», — сказал он в интервью Financial Times.

Зеленский добавил, что при сохранении западной поддержки и удержании фронта именно «небо» станет решающим фактором. Он также пригрозил усилить удары по российской столице: «Когда в сторону Москвы полетят уже не сто дронов, а тысяча… он [президент Владимир Путин] поймет».