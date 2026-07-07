Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по северной части сектора Газа для ликвидации командира учебного управления военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по северной части сектора Газа и ликвидировала командира учебного управления военного крыла ХАМАС Фади Фалаха Ашура Дагмаша, который руководил программами подготовки боевиков <...> и был среди тех, кто руководил боевыми действиями против войск ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в заявлении.

«Перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения», — отметили в пресс-службе.