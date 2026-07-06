Президент Ливана Джозеф Аун призвал администрацию США оказать давление на Израиль и поторопить его с выводом войск с ливанской территории.

«Продолжение оккупации подрывает легитимность ливанского государства, препятствует размещению армии на южной границе и ставит под угрозу выполнение рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне», — указал глава республики в заявлении, распространенном его пресс-службой.

По мнению Ауна, вывод израильских войск является ключом «к любому реальному, ощутимому прогрессу на пути к миру и стабильности». «Если Израиль будет упорствовать и добиваться сохранения своего присутствия, то это не будет способствовать достижению целей, к которым стремятся США и Ливан», — отметил политик, подчеркнув важность восстановления суверенитета и укрепления государственных институтов.

Рамочное соглашение с Израилем было подписано 26 июня после пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны».