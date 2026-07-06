Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа «открытие новой главы мира и стабильности на Ближнем Востоке».

«Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями, — подчеркнул Макрон по прибытии с официальным визитом в Дамаск. — Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе». Он выразил надежду, что Сирия сыграет важную роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке.

В международном аэропорту сирийской столицы президента Франции встречал министр иностранных дел в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани. Макрон из аэропорта направился в президентский дворец на встречу с аш-Шараа. Его сопровождает делегация французских бизнесменов, которые примут участие в круглом столе, посвященном послевоенному восстановлению и реконструкции Сирии.