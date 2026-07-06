Новый председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Валентин Гайдаржи призвал Конституционный суд (КС) Молдовы отложить проверку законности проведения выборов в автономии до урегулирования спорного вопроса на переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

«Завтра КС рассматривает вопрос о порядке проведения выборов в Гагаузии и другие административные и юридические аспекты. Я не имею права и не буду оказывать давление на высокий суд, но я искренне надеюсь, что судьи возьмут паузу и отложат это заседание. <...> Это [время] позволило бы нам решить политико-правовой конфликт между Комратом и Кишиневом», — обратился Гайдаржи на пресс-конференции к высшему судебному органу. Он также призвал власти Молдовы перейти от конфронтации к диалогу.

Власти Молдовы дважды срывали проведение выборов в парламент Гагаузии в 2026 году, настаивая на проведении их на основании нового кодекса о выборах. В автономии же руководствуются законом об особом статусе 1994 года и обвиняют Кишинев во вмешательстве во внутренние дела.

На фоне конфликта Министерство юстиции Молдовы попросило Конституционный суд проверить законность ряда полномочий Гагаузии, включая те, что касаются организации выборов и назначения руководителей силовых органов в регионе. Решение по этому вопросу ожидается 7 июля.