Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон состоится ориентировочно 24 сентября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«К примеру, президент Си приезжает сюда к концу сентября. 24-го, насколько мне помнится», — заявил американский лидер на встрече с политическими сторонниками в Белом доме.

Вашингтон рассчитывает на ответный визит руководителя КНР осенью 2026 года. Трамп посетил Пекин 14-15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио фактически подтвердил в начале июня, что осязаемых результатов визита американского президента в Китай немного. По версии госсекретаря, целью визита было «прямое взаимодействие» лидеров «двух самых мощных в мире стран».