Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил главе ФИФА Джанни Инфантино, что именно тому следует предпринять в ситуации с дисквалификацией форварда национальной сборной Фоларина Балогуна. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме.

Лучший бомбардир сборной США на турнире был удален в матче с боснийцами за грубый фол и должен был пропустить игру 1/8 финала с бельгийцами, но дисциплинарный комитет ФИФА его допустил, назначив ему испытательный срок на год. The Guardian писала, что Трамп три раза звонил в ФИФА по поводу Балогуна.

«Все, что я сделал, — я попросил о пересмотре [ситуации], потому что я не считал, что это был фол», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что не говорил Инфантино, что ему делать. «Я не могу говорить ему, что делать, я не верю, что это решение принял он, я думаю, это решение принял [дисциплинарный] комитет, и они приняли правильное решение», — заявил Трамп.

Трамп назвал ужасным решение судьи, показавшего красную карточку Балогуну, и заявил, что не знал сначала, что именно означает это наказание.

Президент США предложил представить реакцию болельщиков, если бы не смог сыграть Лионель Месси, Криштиану Роналду или Гарри Кейн, подчеркнув, что «лучшие игроки должны играть».