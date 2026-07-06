Президент США Дональд Трамп убежден, что на урегулирование конфликта в Украине настроены как Москва, так и Киев.

«Президент [России Владимир] Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Украины в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

При этом Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 4 июля. «Хороший телефонный разговор», — сказал президент США.

«Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — отметил Трамп. «И <…> [Владимир] Зеленский в действительности хочет, чтобы это сейчас завершилось», — утверждал американский президент.

«И мы поедем на [саммит] НАТО, и мы будем [там] говорить об этом», — сообщил Трамп. «Думаю, мы этого (урегулирования в Украине — ред.) добьемся», — добавил американский лидер.