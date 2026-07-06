Наказание организаторов и исполнителей убийства верховного лидера Исламской Республики Иран является суверенным правом государства на самооборону, которое будет реализовано на основе стратегического расчета. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

«Законное требование нации наказать террористов-убийц, прозвучавшее сегодня в ходе грандиозной церемонии прощания, является легитимным требованием, полностью соответствующим международным принципам самообороны», — написал политик на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), передает ИРНА.

Ареф подчеркнул, что реализация права Ирана на неотвратимое наказание виновных в этом преступлении — это «суверенный долг государственной власти, который будет осуществлен с позиции стратегической рациональности».