Повстанцы-туареги в Мали сбили вертолет «Африканского корпуса» Минобороны России. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Инцидент был снят на видео. По данным телеканала, его подлинность подтвердил независимый OSINT-аналитик OSINTWarfare. Официальной информации о судьбе экипажа пока нет. В то же время турецкий журналист Махмут Бозарслан, освещающий конфликт в Мали, утверждает, что все находившиеся на борту погибли.

Министерство обороны России произошедшее не комментировало. Однако о крушении вертолета сообщил провоенный Telegram-канал «Африкарь», который СМИ неофициально связывают с российским военным ведомством.

В Мали военное правительство, пришедшее к власти после переворота 2021 года, ведет боевые действия против повстанцев-туарегов, добивающихся создания независимого государства, а также против группировок, связанных с «Аль-Каедой». «Африканский корпус» Минобороны РФ оказывает поддержку официальным властям страны.