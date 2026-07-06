В соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны, в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана состоялись учебно-тренировочные полеты.

Перед началом полетов был проведен медицинский осмотр летного состава, до военнослужащих доведены требования безопасности, а также проверено техническое состояние авиационной техники.

Согласно плану учений, практические полеты выполнили самолеты JF-17C (Block-III), Su-25ML, Su-25 və L-39.

В ходе тренировок пилоты отрабатывали индивидуальные и групповые полеты, взаимодействие в воздушном пространстве, выполнение условных боевых задач и тактических маневров, обнаружение и поражение целей, а также принятие решений в нештатных ситуациях.

Основное внимание на учениях было уделено повышению боевой подготовки и профессионального мастерства летчиков, точному и безопасному выполнению задач в различных метеорологических и тактических условиях, а также совершенствованию боевых возможностей авиационной техники.

