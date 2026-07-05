Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между властями еврейского государства и вашингтонской администрацией нет разногласий по политическим вопросам, в том числе относительно Ирана.

«Я не думаю, что есть разногласия», — заверил он в эфире телеканала Fox News.

«Америка называла нас образцовыми союзниками, поскольку мы, в отличие от многих ваших так называемых союзников, действительно сражаемся бок о бок с вами», — подчеркнул он.

«Думаю, что настоящий вопрос в том, различаются ли у нас цели в отношении Ирана. И ответ — «нет», — добавил Нетаньяху. — У нас общие цели. Мы хотим, чтобы Иран отказался от своей программы создания ядерного оружия. Мы хотим, чтобы [из Ирана] вывезли обогащенный материал. Мы хотим, чтобы были демонтированы объекты по обогащению урана. У нас есть и иные общие цели».