Председатель КНР Си Цзиньпин начал реорганизацию военного руководства страны после армейских чисток, повысив двух высокопоставленных офицеров до генеральских званий. Об этом сообщает Associated Press (AP), отметив, что таким образом китайский лидер добивается лояльности военных.

Си Цзиньпин повысил до звания генерала двух высокопоставленных офицеров — Чжан Шугуана и командующего Военно-воздушными силами Ван Гана. Чжан Шугуан, передает AP, также возглавил подразделение Центрального военного совета, отвечающее за расследование коррупции.

По данным агентства, эти назначения могут стать предвестником масштабной реорганизации высшего военного руководства после серии коррупционных расследований, в результате которых были смещены несколько влиятельных военачальников.

Повышение новых генералов также может означать, что они станут основными кандидатами на заполнение вакантных мест в Центральном военном совете — высшем военном органе страны, состав которого значительно сократился после антикоррупционной кампании, пишет AP.

В настоящее время Центральный военный совет возглавляет лично Си Цзиньпин, а единственным активным его членом, помимо него, остается заместитель председателя Чжан Шэнмин. Обновленный состав совета, как ожидается, будет объявлен осенью следующего года по завершении пятилетнего срока полномочий нынешнего состава.