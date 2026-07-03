Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Информация об этом размещена на официальном сайте президента Азербайджана.

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника – Дня независимости Республики Беларусь.

Отношения между Азербайджаном и Беларусью характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и тесного взаимодействия. Крепкие традиции дружбы и взаимоподдержки между нашими народами, а также успешная реализация договоренностей на высшем уровне наполняют наши межгосударственные связи качественным содержанием и способствуют укреплению двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений.

Убежден, что совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и впредь поступательно расширяться и углубляться на благо наших дружественных народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси – благополучия и процветания», – говорится в письме.