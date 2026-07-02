Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко отреагировал на критику республики со стороны США за невыполнение ею обязательств перед НАТО по повышению расходов на оборону. Об этом сообщил новостной портал Seznam.

«Соединенные Штаты не должны отчитывать Чехию. Мы не их колония. Мы их партнеры», — привел портал ответ премьера на соответствующий запрос депутата нижней палаты парламента республики от оппозиционной Гражданской демократической партии, экс-министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

«Я суверенный чешский премьер. Я пять раз встречался с Трампом», — сказал Бабиш.

Он напомнил, что неоднократно шел навстречу США по другим вопросам как, например, когда Чехия недавно приняла на лечение американского гражданина с подозрением на Эболу.