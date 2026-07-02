В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении нефтепродуктов в особо крупном размере. По версии следствия, с 2025 года преступная группа незаконно добыла не менее 110 тонн нефти из скважин в Ногайском районе и продавала ее на нефтеперерабатывающие предприятия.

Группировка захотела обзавестись покровительством и обратилась к представителю органов внутренних дел с предложением пропустить беспрепятственно транспорт с нефтепродуктами к местам реализации за взятку в 200 тысяч рублей.

Однако полицейский сообщил об этом начальству и в ходе совместной операции МВД и ФСБ четверо участников преступной группы оказались задержаны.