Хазарский районный суд Баку приговорил блогера Ильдузу Гаджиеву, известную как Arzum, к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Гаджиева была взята под стражу в зале суда. Она признана виновной по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб один человек, еще один получил травмы. Кроме того, блогер после аварии скрылась с места происшествия. Сторона обвинения требовала для нее 5 лет 9 месяцев лишения свободы.

ДТП произошло в июне 2025 года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Гаджиевой было предъявлено обвинение по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть) и 264 (оставление места ДТП) УК АР.