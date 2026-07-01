Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 3,8 млн баррелей и на 26 июня 2026 года составили 408,4 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 по бакинскому времени, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась на 1,47% — до $71,88 за баррель, а стоимость августовского фьючерса нефти WTI опускалась на 0,94% — до $68,85 за баррель.