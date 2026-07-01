Компания Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC Co) передал операторство трубопровода БТД от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP) дочерней структуре Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — ООО SOCAR Midstream Operations (SMO).

Об этом сообщили в BP-Azerbaijan.

Передача распространяется на все три участка нефтепровода — азербайджанский, грузинский и турецкий. Кроме того, к SMO переходят функции управления всеми операциями по БТД, а также операторство совместных процессов, связанных одновременно с нефтепроводом БТД и Южнокавказским трубопроводом (ЮКТ), которые до настоящего времени выполняла BP.

Решение реализовано в соответствии с соглашениями, лежащими в основе проекта БТД и утвержденными в рамках окончательного инвестиционного решения. Передача охватывает все объекты и операции трубопровода на территории трех стран, за исключением инфраструктуры терминала Сангачал, а также отдельных совместных операций БТД/ЮКТ.

При этом оператор терминала Сангачал не меняется — управление объектом продолжит осуществлять BP. Акционерная структура компании BTC Co также остается без изменений.