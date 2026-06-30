Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что действующее законодательство Евросоюза (ЕС) не предусматривает возможности возобновления поставок российского газа, сообщают российские СМИ.

«Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно», — сказала Итконен в ходе брифинга в Брюсселе.

Она также сообщила, что реализация первого этапа плана по отказу от российского газа стартовала в текущем месяце. Следующие этапы, по ее словам, намечены на январь и сентябрь 2027 года.

«Таким образом, речь идет о действующем законе, поэтому возвращение обратно невозможно», — отметила она.