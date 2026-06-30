В разных городах ЮАР во вторник, 30 июня, прошли антимигрантские протесты, основные организаторы которой — связанные друг с другом движения «Марш и Марш», а также «Операция Дудула». Выбор дня связан с тем, что именно сегодня истек установленный этими организациями срок, до которого ЮАР должны были покинуть все нелегальные мигранты.

По данным местных правоохранителей, которые приводятся на YouTube-канале южноафриканского правительства, за июнь страну покинули 25 тысяч проживавших там иностранцев, сообщает DW.

В акциях протеста поучаствовали тысячи граждан ЮАР, при этом часть из них намерены продолжать их и в будущем, если власти не ускорят депортации нелегалов и не ужесточат миграционный контроль, сообщила южноафриканская государственная телерадиовещательная компания SABC.

Правоохранителям, обеспечивающим порядок на митингах, запретили применять оружие. В то же время в полиции страны заявили, что в целом митинги прошли мирно, хотя были зафиксированы случаи мародерства и попытки грабежа. В частности, были задержаны пять человек, подозреваемых в нападении на принадлежащий иностранцу магазин на окраине Йоханнесбурга.

Кроме того, как указывает BBC, некоторые протестующие бросали камни в окна домов в Йовилле — пригороде южноафриканской столицы, где проживают в том числе мигранты из других африканских стран. Еще задержания проводились в других регионах страны за избиение иностранца и нападение на сотрудника полиции.