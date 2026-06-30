Председатель однопалатного парламента Ливана Набих Берри заявил, что возглавит политические силы, оппозиционно настроенные по отношению к мирному соглашению с Израилем.

«Я пытаюсь предотвратить эскалацию недовольства, которая может вылиться во внутренний конфликт, угрожающий гражданскому миру», — заявил спикер, слова которого цитирует новостной портал Elnashra.

Берри сообщил, что намерен объединить противников соглашения с Израилем в широкий национальный блок, который воспрепятствуют утверждению документа в парламенте.

«Те, кто составлял этот документ, будет иметь дело со мной и очень большим числом депутатов», — предупредил он.

Спикер заявил о стремлении удержать ситуацию в конституционных рамках и избежать уличных протестов под лозунгом свержения правительства Ливана. Берри посоветовал премьер-министру Навафу Саламу отказаться от соглашения, когда тот позвонил, чтобы поблагодарить за предотвращение беспорядков 26 июня в Бейруте с участием сторонников шиитской организации «Хезболлах».