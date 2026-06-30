Временно изменена схема движения семи автобусных маршрутов.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта, в связи с ремонтными работами, проводимыми соответствующими органами на проспекте Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Дагли до улицы Михаила Мушфига) и улице Айны Султановой (от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Матбуат), движение транспортных средств ограничено.

В связи с этим от проспекта Матбуат, улиц Маммада Рахима, Гурбана Халилова и Аласгара Алакбарова, временно организовано движение по регулярным маршрутам № 3, 6, 10, 18, 39, 77 и 206.