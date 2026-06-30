Россия ведет контакты с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах.

С какими именно странами ведутся переговоры, Песков не уточнил.

«Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос», – сказал он.