Разумеется, я ежедневно получаю доклады о ситуации на фронте. Хочу поблагодарить все боевые бригады, каждое подразделение, выполняющее свои задачи и удерживающее украинские позиции. Это чрезвычайно важно. Особенно в Донецкой области, где российские штурмы наиболее интенсивны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по его словам, достаточно привести лишь один факт: с начала полномасштабной войны российской армии уже 15 раз устанавливали сроки захвата нашей Донецкой области.

«Политическое руководство России по-прежнему одержимо Донбассом. Они уже 15 раз жили этой иллюзией — что смогут полностью захватить Донбасс.

В 2022 году сроки были такими: 31 марта, затем 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году Путин поставил ещё два срока — 1 марта, а затем, после очередной неудачи, перенёс его на 31 декабря. В 2024 году также было два подобных дедлайна. В 2025 году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина якобы падёт, появились уже три «окончательных» срока захвата Донецкой области — 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря.

Уже в этом году россияне снова перенесли дату захвата Донецкой области. Сначала был установлен срок до 31 марта, затем — до 1 сентября, а теперь новым дедлайном стало 31 декабря.

Если Россия не прекратит эту войну, ей придётся снова переносить этот срок. Если Путин готов пожертвовать ещё миллионом своих солдат, продолжая разбиваться об эту стену, то миллиону россиян, которых ещё не мобилизовали и которые пока стоят в очередях за газом, стоит задуматься о том, что ждёт их дальше.

Мы уже внесли все возможные предложения для прекращения этой войны, но Россия каждый раз отказывается. Совсем недавно Россия вновь ясно дала понять, что намерена продолжать боевые действия. Поэтому необходимо создавать как можно больше препятствий для её желания продолжать войну», — сказал Зеленский.