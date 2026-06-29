Министерство иностранных дел Сирии выступило с решительным осуждением продвижения подразделений израильской армии в южных провинциях Эль-Кунейтра и Дераа, сопровождающегося массированными артиллерийскими обстрелами и ударами авиации, и призвало к срочному международному вмешательству.

«Продолжающаяся агрессия сионистского режима подрывает любые усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе, существенно усугубляет страдания мирного населения в приграничных районах и грозит неконтролируемой эскалацией на всем Ближнем Востоке», — указывается в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, передает ИРНА.

Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН и мирового сообщества оказать жесткое давление на Тель-Авив для немедленного прекращения сухопутных операций и соблюдения суверенитета Сирийской Арабской Республики.