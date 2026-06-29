Ливан полон решимости выполнить задачу по размещению своих военнослужащих на границе с Израилем. Об этом заявил президент республики, генерал Жозеф Аун, который принял в Бейруте главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

«Армия Ливана будет развернута на всей протяженности международно признанной границы, и Израиль не должен этому препятствовать», — указал политик, слова которого привела президентская пресс-служба в X.

В ходе беседы с американским адмиралом Аун подчеркнул важность успешной реализации рамочного соглашения, подписанного 26 июня в Вашингтоне по итогам пятого раунда ливано-израильских переговоров.

Как сообщила газета Asharq al-Awsat, командующий CENTCOM прибыл в Бейрут из Тель-Авива в сопровождении группы военных наблюдателей, которые будут содействовать развертыванию подразделений ливанской армии в «пилотных зонах» на юге страны. В соответствии с договоренностями израильские оккупационные силы покинут в ближайшие часы населенный пункт Заутар-эль-Гарбия к северу от реки Литани, а также Фрун и Эль-Гандурия, расположенные в пограничном округе Бинт-Джбейль. Эти районы займут военнослужащие ливанской армии, которым предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах».