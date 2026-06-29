Франция и Оман договорились о совместном участии в разминировании Ормузского пролива. Об этом по итогам встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы решили вместе, во взаимодействии с нашими партнерами, участвовать в разминировании пролива, чтобы обеспечить безопасность морских путей и гарантировать свободный и безусловный проход через Ормузский пролив», — написал президент республики в X.

По его словам, лидеры также договорились продолжать работу по деэскалации на Ближнем Востоке.