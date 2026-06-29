В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с гендиректором Международной комиссии по розыску без вести пропавших (International Commission on Missing Persons, ICMP) Катрин Бомбергер.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в направлениях судебно-медицинской экспертизы, ДНК-анализов, модернизации лабораторных деятельности, подготовки специалистов и обмена знаниями, сообщили в Минздраве.

Было отмечено, что розыск без вести пропавших лиц, установление их личности и применение современных научных подходов в данной области имеют особое гуманитарное значение. Подчеркнуто, что изучение международного опыта и применение инновационных методов способствуют повышению эффективности проводимой работы.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил, что в процессе поисковых работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и идентификации обнаруженных человеческих останков соответствующие государственные структуры действуют согласованно и скоординированно. Он подчеркнул, что сотрудничество с ICMP вносит важный вклад в продвижение в данном направлении.

Бомбергер высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане по выяснению судьбы без вести пропавших лиц, и заявила о готовности возглавляемой ею организации и в дальнейшем оказывать стране техническую и экспертную поддержку.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.