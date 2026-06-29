Израильские военные уничтожили на юге Ливана крупный подземный объект, использовавшийся вооруженными отрядами шиитской организации «Хезболлах». Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

В нем указывается, что объект располагался в окрестностях поселка Мадждаль-Зун в Южном Ливане.

«В туннеле длиной более 200 метров на глубине более 25 метров находились сотни единиц оружия и несколько пусковых установок, предназначенных для нанесения ударов по территории Государства Израиль и его гражданам», — говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что «Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане» о проведении этой операции.

«Бойцы и командиры Армии обороны Израиля останутся в зоне безопасности в Южном Ливане и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы [израильским] северным населенным пунктам и защищать безопасность граждан Израиля», — указывается в заявлении.