Подданный Катара погиб, еще один человек получил ранения на борту судна в результате попадания осколков из-за боевых действий в регионе. Об этом сообщило министерство внутренних дел эмирата, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в рамках рутинной проверки Главное управление береговой охраны и безопасности границ зафиксировало, что одно из судов с двумя людьми на борту не вернулось в назначенное время. В субботу вечером морские патрули начали поисковую операцию.

«В ранние утренние часы воскресенья <…> поисково-спасательная группа <…> обнаружила судно. В ходе операции подтвердилась гибель катарского подданного от осколочных ранений, полученных в результате военных действий в этом районе», — говорится в заявлении МВД.

В министерстве добавили, что второй находившийся на борту человек — постоянно проживающий в Катаре иностранец арабского происхождения — получил ранения. Он доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Компетентные органы продолжают расследование инцидента.