Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах установить памятник гетману Ивану Мазепе на проспекте Тараса Шевченко в Киеве. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале.

По ее словам, такое решение выглядит одновременно «грустным и смешным», поскольку сам украинский поэт негативно отзывался о Мазепе.

«Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу», — сказано в публикации.

В качестве подтверждения Захарова привела ряд произведений и записей Тараса Шевченко, в которых тот использовал в отношении Ивана Мазепы негативные характеристики. В частности, она напомнила о поэме «Иржавец», где упоминается бегство Мазепы после Полтавской битвы, а также о народных песнях, записанных Шевченко, в которых гетман называется «псом», «проклятым» и «вражьим».