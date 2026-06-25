Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию об отключении находящихся в Беларуси ретрансляторов, которые, по данным Киева, использовались для координации атак беспилотников по территории Украины.

«Я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, вы можете адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответят», — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов в приграничных районах Беларуси, заявив: если Минск этого не сделает, это сделает Киев.

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы прекратили работу.