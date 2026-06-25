Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел провели оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно информации, в управление поступили оперативные данные о том, что на территории, известной как остров Гум, в поселке Говсан Сураханского района, организована продажа наркотических средств. В результате проведенных мероприятий был задержан ранее судимый Вугар Тахиров, подозреваемый в совершении данного преступления. У него было обнаружено и изъято крупное количество наркотического средства — марихуаны.

По данному факту в Управлении полиции на водном транспорте продолжается расследование.

В МВД также отметили, что сотрудники водной полиции продолжают проводить контрольные мероприятия вдоль побережья Каспийского моря и на других водных объектах, входящих в зону их ответственности, с целью предотвращения противоправных действий.