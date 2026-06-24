Сын Роберта Кочаряна, депутат и политик Левон Кочарян не исключает новый этап уличной борьбы в Армении. В беседе с журналистами он отметил, что нельзя исключать ни один путь, сообщают армянские СМИ.

«Если говорим об улице, это не самоцель. Тот, кто организует, должен иметь в перспективе хоть какую-то вероятность успеха. В противном случае, если не добивается успеха, это вызывает разочарование у людей», — заявил Кочарян, добавив, что в повестке такой вариант есть.

Но в любом случае, будь выборы или улица, это дело не одной политической силы, считает он.

На вопрос о том, идут ли обсуждения между блоками «Армения» и «Сильная Армения», он ответил положительно, добавив, что в свое время будет сделано заявление. Он также сообщил, что лидеры двух сил, Роберт Кочарян и Самвел Карапетян не встречались, но если понадобится, встретятся или побеседуют по телефону. На вопрос об объединенном митинге он не стал отвечать, не пожелав забегать вперед.

Возвращаясь к теме уличной борьбы, Левон Кочарян отметил, что она не должна сроиться на эмоциях, а должна быть просчитана и сделаны выводы из предыдущих ошибок.