У бизнес-лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна отозвана лицензия по принадлежащему ему одному из крупнейших казино «Шангри ла» (эксплуатант ООО «Онира Клаб»).

Об аннулировании лицензии сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян в Facebook.

«О признании потерявшей юридическую силу лицензии на эксплуатацию казино ООО «Онира Клаб» («Шангри ла»)», — написал Папоян, сопроводив свой пост фотографией соответствующего документа.

«Онира Клаб» входит в состав многоотраслевого холдинга «Мульти Групп», принадлежащего Гагику Царукяну.