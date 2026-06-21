Израиль не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана и не позволит Ирану получить ядерное оружие. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить жителей севера Израиля. Как премьер-министр Израиля, я занимаю твердую позицию по этому вопросу, которую ничто не изменит», — сказал Нетаньяху.

«Что касается Ирана: какими бы ни были события на дипломатическом фронте, я не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет», — добавил израильский премьер.